Zwei Akku-Schrauber der Marke Bosch sind in Oettingen gestohlen worden. Die Werkzeuge befanden sich in einer unversperrten Garage in der Sudetenstraße. Der unbekannte Täter schlug in der Nacht zum Freitag zu, berichtet die Polizei. Die beiden Maschinen haben einen Gesamtwert von rund 450 Euro. (AZ)

