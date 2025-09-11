So wird das Wetter zum Nördlinger Stadtmauerfest

Zu heiß wäre ja auch blöd. Da schwitzt man dann so, in diesen dicken historischen Gewändern mit den vielen Schichten. Und, mal Hand aufs Herz, es ist eben auch schon September. Samt Nebelschwaden am Morgen und sich färbenden Blättern an den Bäumen. Da kann es jetzt beim Historischen Stadtmauerfest am kommenden Wochenende nun wirklich keine 26 Grad und Sonnenschein geben. Wie das Wetter tatsächlich wird, das weiß Jens Kühne, der beim Deutschen Wetterdienst in München für Bayern zuständig ist und für unsere Redaktion noch einen genaueren Blick auf die Vorhersage für das Wochenende in Nördlingen geworfen hat.

Zunächst einmal sagt Kühne am Telefon diesen Satz: „Es könnte schlechter sein.“ Was Hoffnung gibt auf all das, was er im Anschluss noch sagen könnte. Am Freitag, da sei es den gesamten Tag über recht freundlich, am Abend gebe es sogar einen schönen Sonnenuntergang: „Die Schwäbische Alb hält da die Wolken auf.“ Bei Höchsttemperaturen unter 20 Grad wird allerdings so mancher Festbesucher um sein warmes Wams froh sein, manche Besucherin sich noch einen extra Umhang umlegen wollen. Gerade, wenn es auf den Abend zugeht.

Stadtmauerfest in Nördlingen: Regen in der Nacht zum Sonntag

Der Samstag werde in der ersten Tageshälfte weitgehend freundlich, sagt Kühne, da lohne es sich, schon tagsüber auf das Stadtmauerfest zu gehen. Denn gegen 17 Uhr, so prognostiziert es der Wetterexperte, setze leider Regen ein. Und der halte die gesamte Nacht lang an, bis zum Sonntag um 8 Uhr. Kühne empfiehlt einen Regenschirm. Ob der aber historisch korrekt wäre? Nun, im Jahr 800 soll der Abt Alcuin von Tours dem Bischof Arno von Salzburg ein „Schutzdach“ geschickt haben, heißt es auf der Homepage der Deutschen Digitalen Bibliothek. Ob das ein Schirm war? Oder doch nur ein großer Hut? In seinem Buch „Das Beiwerk der Mode“ schreibt Max von Boehn in den 20er Jahren, dass es am französischen Hof im 17. Jahrhundert Regenschirme aus Wachstuch gegeben habe, die mit Silber und Gold besetzt waren. Was einst am Hof recht und billig war, sollte einem normalen Bürger, Landsknecht, Raubritter oder einer Marketenderin heutzutage ja auch zur Verfügung stehen. Die Temperaturen sollen höchstens 21 Grad erreichen.

Am Sonntag bekomme Nördlingen das Wetter, für das eigentlich Helgoland bekannt sei, sagt Kühne: erst Sonnenschein, dann Regen, dann wieder Sonnenschein, dann Regen und so weiter. Zum Großen Zapfenstreich aber soll es trocken bleiben, prognostiziert Kühne. Die Temperaturen werden auch am dritten Tag unter 20 Grad bleiben. Es sei eben kein Sommer mehr, meint der Wetterdienst-Mitarbeiter. Um mit einem Augenzwinkern hinzuzufügen: „Aber es ist auch noch kein Winter.“ Wohl denn ihr Bürgerinnen und Bürger, holt den warmen Umhang heraus, vergesst den Hut nicht und sucht euch frühzeitig ein überdachtes Plätzchen, auf das Ihr trocken bleibet.