Altstadtpflaster in Nördlingen wird wieder nachverfugt

Bei entsprechender Witterung steht wieder die alljährliche Nachverfugung des Granitpflasters in der Nördlinger Altstadt durch den Baubetriebshof an, teilt die Stadt Nördlingen mit. Durch den Einsatz der Kehrmaschine sowie durch Witterungseinflüsse werde im Laufe des Jahres der Fugensand herausgelöst. Bei der anstehenden Maßnahme werde kornabgestufter Fugensand im Bereich der gepflasterten Flächen ausgebracht und in die offenen Fugen eingekehrt. Für eine tragfähige und standfeste Pflasterdecke sei dies eine wichtige Voraussetzung. Die Stadt Nördlingen bittet Geschäftsinhaber, Anwohner und Besucher der Altstadt um Verständnis für diese unerlässliche Maßnahme, heißt es abschießend. (AZ)

