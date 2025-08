Bis heute sind Reisen kaum möglich: Wie sich das Kriegstrauma der Eltern auf sein Leben auswirkt

Es sind nicht immer nur die Betroffenen selbst, die leiden: Jene Menschen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Doch es gibt auch die sogenannte Kriegsenkel-Generation. Anhand eines Beispiels sei auf dieses Los, das gar nicht einmal so selten zu sein scheint, hingewiesen: Jahrzehntelang hat sich Günter Schäfer aus Reimlingen gefragt, warum er so ist, wie er ist. Seit er denken kann, kämpft er mit Ängsten beziehungsweise mit Angststörungen, die er zeitlebens weder sich selbst noch seinem Umfeld erklären konnte: Er will und kann oft nicht von zu Hause weg. Was für viele wie ein schlechter Witz – oder auch je nach Lesart mangelnder Resilienz – klingt, ist für Günter Schäfer blanker Ernst.

