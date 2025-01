Austrägerin verhindert größeres Unglück: Brand durch Kaminasche in Maihingen

Wer Zeitungen austrägt, der kann etwas erzählen. Und manchmal sogar größere Unglücke verhindern. So auch eine Austrägerin unserer Zeitung aus Maihingen, die am Donnerstagmorgen einen Brand vor einem Wohnhaus entdeckte und durch ihr Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert hat.

„Ich bin am Haus vorbeigefahren und habe mir noch gedacht, da schürt jemand schlechtes Holz, weil es so gestunken hat“, erzählt die Zustellerin. Auf ihrem Rückweg sah sie dann, dass hinter der Garage ein Feuer loderte. „Das hat sich alles total schnell entfacht“, sagt sie. Geistesgegenwärtig klingelte sie am Haus am Pfaffensteig; die Bewohnerin kam direkt heraus. „Das ging alles ratzfatz. Ich hatte kein Handy dabei und bin zu mir nach Hause gefahren, wo ich die Feuerwehr angerufen habe.“

Zustellerin in Maihingen: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Die hatte inzwischen auch die Bewohnerin des Hauses alarmiert. Und so konnten die Rettungskräfte schnell anrücken. Als sie eintrafen, standen bereits drei Mülltonnen im Vollbrand, heißt es im Polizeibericht. Laut den Beamten hatte der 43-jährige Hausbesitzer am Vorabend die Aschereste des Kaminofens in die Biotonne gegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren Maihingen und Marktoffingen waren mit etwa 30 Personen im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

„Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt die Austrägerin. Seit 35 Jahren trägt sie nun schon die Rieser Nachrichten in Maihingen aus. „Der Brand war wieder eine Geschichte für mein nicht geschriebenes Buch“, sagt sie und lachte. Hat sie doch im Laufe der Jahre schon einiges erlebt, lustige und weniger lustige Geschichten.

So konnte sie etwa vor ein paar Jahren beim Austragen beobachten, wie sich ein Auto auf der Bundesstraße erst überschlagen und dann Feuer gefangen hat. „Erst habe ich nur einen kleinen Funken gesehen; beim genauen Hinschauen habe ich erkannt, dass es ein Riesenfeuer ist. Der Fahrer im nachfolgenden Auto war aber schneller als ich und hat dann direkt die Rettungskräfte gerufen“, erzählt die Zustellerin. Neben dramatischen Erlebnissen wie diesen hat sich aber während ihrer Arbeit auch schon viel Kurioses zugetragen. Aber diese Geschichten behält sie für sich. Denn eine Zeitungsausträgerin kann nicht nur Unglücke verhindern, sondern auch große und kleine Geheimnisse eines Dorfes bewahren.