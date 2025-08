So geht es mit PV-Anlagen in der Nördlinger Altstadt weiter

Es ist eine knifflige Frage: Will man in Zukunft weiterhin eine übeschaubare Zahl an Photovoltaikanlagen auf den Dächern in Nördlingen haben, die Einfluss auf das Bild der Stadt haben? Oder möchte man mehr Menschen in der Altstadt ermöglichen, selbst regenerative Energie vom Dach zu nutzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich schon seit einiger Zeit der Nördlinger Stadtrat. Eine konkrete Entscheidung steht noch aus, allerdings wurden die Positionen der Fraktionen in der vergangenen Stadtratssitzung deutlich.

