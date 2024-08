Wenn Jacqueline Pätz an ihrem Arbeitsplatz aus dem Fenster blickt, sieht sie Schienen vor sich. Drei Bildschirme und mehrere Knöpfe sind ebenfalls in ihrem Blickfeld. Sie sorgt nicht nur an diesem Tag dafür, dass die Fahrgäste der Riesbahn sicher den Donauwörther Bahnhof erreichen. Doch dass sie nun im Führerstand sitzt, war nicht ihr eigener Plan.

Anja Lutz