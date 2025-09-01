Altes Handwerk beim Stadtmauerfest: Die Buchbinderin aus Nördlingen

Was heutzutage meist in Industriebetrieben passiert, macht Angelika Winter noch von der Hand: Sie ist gelernte Handbuchbinderin und fertigt Bücher in kleiner Auflage in ihrer Werkstatt in Nördlingen. Bei so kleinen Stückzahlen - „da fangen die Großen gar nicht an“, sagt Winter. Diese Marktlücke schließt sie mit ihrem heutzutage eher ungewöhnlichen Beruf. Beim Stadtmauerfest in Nördlingen wird sie ihr Handwerk den Besucherinnen und Besuchern vorführen.

