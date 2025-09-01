Icon Menü
Wie macht man eigentlich ein Buch? Nördlinger Buchbinderin erklärt

Nördlingen

Altes Handwerk beim Stadtmauerfest: Die Buchbinderin aus Nördlingen

„Spinnst du?“ sagten manche zu Angelika Winter, als sie damals Handbuchbinderin lernte. Sie erklärt, warum sie ihren Beruf liebt und wie man ein Buch herstellt.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Angelika Winter aus Nördlingen bindet Bücher in kleiner Auflage oder als Einzelstücke.
    Angelika Winter aus Nördlingen bindet Bücher in kleiner Auflage oder als Einzelstücke. Foto: Anna-Lena Schachtner

    Was heutzutage meist in Industriebetrieben passiert, macht Angelika Winter noch von der Hand: Sie ist gelernte Handbuchbinderin und fertigt Bücher in kleiner Auflage in ihrer Werkstatt in Nördlingen. Bei so kleinen Stückzahlen - „da fangen die Großen gar nicht an“, sagt Winter. Diese Marktlücke schließt sie mit ihrem heutzutage eher ungewöhnlichen Beruf. Beim Stadtmauerfest in Nördlingen wird sie ihr Handwerk den Besucherinnen und Besuchern vorführen.

