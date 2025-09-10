Trotz Hausverbot: 25-Jähriger stiehlt erneut Lebensmittel

Ein 25-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in Nördlingen Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 43 Euro entwendet. Der junge Mann war dem Personal, wie auch der anrückenden Polizeistreife, bereits von zurückliegenden Diebstählen bekannt, wie es im Polizeibericht heißt. Auch habe er in dem Verbrauchermarkt wegen eines zurückliegenden Diebstahls bereits ein Hausverbot ausgesprochen bekommen. (AZ)

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis