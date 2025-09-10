Icon Menü
Wiederholt Lebensmittel gestohlen: 25-Jähriger bricht Hausverbot in Nördlingen

Nördlingen

Trotz Hausverbot: 25-Jähriger stiehlt erneut Lebensmittel

Die Polizei kennt einen jungen Mann bereits von früheren Diebstählen, nun wurde er erneut bei einer Tat erwischt.
    Ein junger Mann ist in Nördlingen erneut beim Ladendiebstahl erwischt worden.
    Ein junger Mann ist in Nördlingen erneut beim Ladendiebstahl erwischt worden. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

    Ein 25-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in Nördlingen Lebensmittel im Gesamtwert von knapp 43 Euro entwendet. Der junge Mann war dem Personal, wie auch der anrückenden Polizeistreife, bereits von zurückliegenden Diebstählen bekannt, wie es im Polizeibericht heißt. Auch habe er in dem Verbrauchermarkt wegen eines zurückliegenden Diebstahls bereits ein Hausverbot ausgesprochen bekommen. (AZ)

