Fahrer in Neresheim weicht Wild aus und rammt Leitpfosten

Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Dienstag beim Versuch, in Neresheim einem unbekannten Tier auf der Straße auszuweichen, im Straßengraben gelandet. Laut Polizei befuhr der Mann gegen 13.30 die B466 von Neresheim in Richtung Nattheim. Hier musste er dem querenden Tier ausweichen. Infolgedessen kollidierte er mit einem Leitpfosten und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

