52 Absolventen verlassen die Wirtschaftsschule Nördlingen

Verabschiedung an der Staatlichen Wirtschaftsschule in Nördlingen: Freude und Stolz pur waren bei der Zeugnisübergabe an die 52 Absolventinnen und Absolventen in der Aula des beruflichen Schulzentrums zu spüren. Leiter Raimond Eberle begrüßte die Absolventen, die Eltern und Angehörige, die dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad, Lydia Dorn, Abteilungsleiterin im Landratsamt, den Elternbeirat, den Vorsitzenden des Fördervereins, Gerhard Feldmeier, sowie das Kollegium.

Er dankte den Lehrkräften für ihre sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Gabriel Rakosi, selbst Abschlussschüler. Dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad gratulierte und äußerte den Wunsch, dass die Absolventen den regionalen Unternehmen als Fachkräfte zur Verfügung stünden. Lydia Dorn wünschte den Abschlussschülern, dass sie ihren Platz im Leben finden.

Das machen die Absolventen der Wirtschaftsschule in Zukunft

Manuela Stahl ließ mit Bildern die Schulzeit der Absolventen Revue passieren. „Ihr habt euch in den vergangenen Jahren zu großartigen Persönlichkeiten entwickelt“, betonte sie. Schüler, Lehrkräfte und Eltern seien eng zusammengewachsen, dies zeige auch die herzliche Atmosphäre der Feier. Nicht umsonst besuchten ganze Familiengenerationen die Schule. Stahl zeigte auf, dass die Schülerinnen und Schüler stolz sein könnten auf das, was sie sind und was sie erreicht haben. Der Abschlussjahrgang schlägt vielfältige berufliche Wege im kaufmännischen, sozialen, technischen und handwerklichen Bereich ein, einige werden auch weiterführende Schulen wie die FOS oder das Gymnasium besuchen.

Gerhard Feldmeier sowie die Vorsitzende des Elternbeirats, Alice Schüler, gratulierten zur Mittleren Reife und freuten sich, besondere Leistungen der Absolventen würdigen zu dürfen. Sie zeichneten die Gruppe der Tutoren für deren herausragendes Engagement im Schulleben aus. Als Jahrgangsbeste konnte Natalia Ott und Jonas Engelbrecht mit einem Notenschnitt von 1,0 einen Staatspreis der Regierung von Schwaben verliehen werden. Weitere Staatspreise erhielten Gabriel Rakosi, Tim Altenburger, Isabell Gerhardt, Isabella Nimmergut sowie Nikodem Majewski. Der Förderverein zeichnete außerdem Justin Neumann für seinen sehr guten Schulabschluss aus. Jonas Engelbrecht erhielt vom Elternbeirat für das beste Prüfungsergebnis im Fach Mathematik eine Auszeichnung. Im Übungsunternehmen erhielt Isabell Gerhardt für ihre hervorragende Hausarbeit und praktische Prüfung eine besondere Würdigung. Der Freundeskreis Markham honorierte die hervorragenden Leistungen von Leonie Andresz und Justin Neumann im Fach Englisch.

Mit einem Poetry Slam verabschiedeten sich die Absolventen humorvoll von ihren Lehrern. Krönender Abschluss war ein Flashmob, der alle Gäste begeisterte. (AZ)