50 Forschungsstationen an der Grundschule Mitte: Das steckt hinter der „Phänomenta“

Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, die durch Simulation, Informationsflut und Zeitmangel geprägt ist. Das eigene unmittelbare Erleben, das Ausprobieren sowie das altersgemäße Forschen finden immer weniger Raum. In der Folge verkümmert die Fähigkeit, selbstständig zu erkunden, Hypothesen zu entwickeln und kreative Lösungen zu finden. Mit der „Mini-Phänomenta“ setzen Grundschulen diesem Trend ein spielerisch-lehrreiches Projekt entgegen. Mit frei zugänglichen Experimentierstationen, an denen naturwissenschaftliche und technische Phänomene von Kindern erlebt und dann kooperativ geklärt werden. Zwei Wochen lang war das Projekt jetzt an der Nördlinger Grundschule Mitte zu Gast.

Am Tag der Öffentlichkeit fand die Finissage statt, die Schule hatte dazu die Lehrerinnen und Lehrer, den Elternbeirat, die Eltern, Sponsoren, Vertreter des Projektträgers (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, kurz BBW) und des Hauptförderers, die Bayerischen M+E Arbeitgeber, eingeladen. Gekommen waren unter anderen auch Oberbürgermeister David Wittner und Schulamtsdirektor Michael Stocker. Doch die Hauptakteure waren die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2b und 3a der Schule, die zunächst musikalisch mit Gesang, Ukulele und Flöte ins Programm einführten. Schulleiterin Yvonne Christl zeigte sich begeistert über das Engagement sowohl der Organisatorinnen als auch der beteiligten Eltern und nicht zuletzt von der Begeisterung ihrer Schützlinge selbst. „Es freut mich sehr, dass die Schulfamilie so funktioniert“, sagte sie.

Besonderes Projekt an der Nördlinger Grundschule Mitte

Insgesamt 50 kindgerechte, niederschwellige Forschungsstationen aus den Bereichen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) waren überall im Schulgebäude aufgebaut worden. Und es wurde, zur Freude der Macher, ausprobiert, experimentiert, diskutiert und oft genug auch gestaunt. Das war auch der Sinn: ein Experimentierparcours zum Staunen, Forschen und letztendlich Begreifen. Die BBW-Projektleiterin Elisa Franko erklärte, dass jedes Jahr nur zwölf Grundschulen innerhalb Bayerns in den Genuss der Phänomenta kommen. Sie appellierte in ihrer kurzen Ansprache an die Eltern, das Projekt im Sinne ihrer Kinder aktiv zu unterstützen: „Nur durch Sie kann das Projekt nachhaltig werden“.

OB Wittner hoffte, indem er sich schmunzelnd an die Kinder richtete, „dass in Zukunft auch mal in Nördlingen eine bedeutende Erfindung gemacht wird. Vielleicht ist ja heute der Grundstein dazu gelegt.“ Gleich im Anschluss zeigten ihm und den anderen Ehrengästen die Schülerinnen und Schüler, wie die Experimente funktionieren, und sie waren sichtlich stolz, den Erwachsenen Phänomene zeigen und oft genug auch erklären zu können, die auch die manchmal verblüfft staunenden Gäste bisher noch nicht gekannt hatten.