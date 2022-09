Aktionstag im Limeseum

Am 3. Oktober ist Verschiedenes im Museum geboten.

Am Montag, 3. Oktober ist das Limeseum von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Rahmen des inzwischen Aktionstages tritt die Bataver-Kohorte auf und bietet laut einer Pressemitteilung für alle Besucherinnen und Besucher Einblicke in das römische Soldatenleben. Aus Anlass des Zehnjährigen Bestehens des Limeseum gibt es im Mehrzweckraum eine Diashow über die Entwicklung des einzigartigen Museums. Um 11 Uhr finde außerdem je eine öffentliche Führung durch das Museum sowie um 14 Uhr durch den Römerpark statt. Treffpunkt für die beiden Rundgänge ist jeweils an der Museumskasse.

Im Rahmen des „Maustüröffnertages“ der „Sendung mit der Maus“ können Kinder nach Anmeldung (Telefon 09854/9799242) Einblicke in das Museum hinter den Kulissen bekommen. Der etwa 40-minütige Rundgang findet jeweils um 13, 14 und 15 Uhr statt. Diese kostenlose Aktion ist nur für Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren nach Anmeldung möglich.

Um 17 Uhr spielt die Blasmusik Illenschwang im Innenhof des Limeseums zur Abendserenade. In dem etwa einstündigem Konzert wird ein breiter Querschnitt aus dem reichhaltigen Repertoire dargeboten. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Über Spenden freut sich der Förderverein Römerpark Ruffenhofen e. V. (AZ)