Wo Balkon-Solaranlagen registriert werden müssen

Landkreis Donau-Ries

So schnell rechnet sich eine Balkon-Solaranlage

Wer ein Balkonkraftwerk installiert, kann vom selbst produzierten Strom profitieren. Immer mehr Menschen im Landkreis tun das. Was Verbraucher beachten müssen.
Von Bernd Schied
    Immer mehr Menschen installieren ein sogenanntes Balkonkraftwerk und produzieren so ihren einen Strom. Auch im Landkreis Donau-Ries.
    Immer mehr Menschen installieren ein sogenanntes Balkonkraftwerk und produzieren so ihren einen Strom. Auch im Landkreis Donau-Ries. Foto: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

    Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland wird immer größer. Im zurückliegenden Jahr lag er nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei rund 60 Prozent. Mit beinhaltet sind darin auch die sogenannten Balkonkraftwerke privater Haushalte. Mehr als eine Million sind davon inzwischen registriert – Tendenz steigend. Auch im Landkreis Donau-Ries erfreuen sich die kompakten „Minikraftwerke“ offenbar zunehmender Beliebtheit.

