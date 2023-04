Das war beim Auftakt der Alerheimer Bürgerversammlungen in Wörnitzostheim geboten

Bürgermeister Alexander Joas referiert in Wörnitzostheim. Angesichts der Finanzen sagte er: "Wir sind in einer prekären Lage, wir müssen zusammenhalten."

Der Alerheimer Bürgermeister hat seine Bürgerversammlungstour durch die Ortsteile im Gemeindehaus in Wörnitzostheim begonnen. Fast schon staatsmännisch begann er mit einem Diskurs über die geopolitische Lage in der Welt. „Es ist nicht so, dass uns das alles nichts angeht“, sagte er. Corona sei zwar so gut wie überwunden, doch die Langzeitfolgen und der Ukraine-Krieg würden uns alle noch lange beschäftigen: „Inflation, Zinsen und die Teuerungen in nahezu allen Lebensbereichen machten nicht nur den Bürgern selbst, sondern auch den Gemeinden heftig zu schaffen. Wir haben zwar saumäßig gute Betriebe, die uns im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen beschert haben, aber auf diesen Lorbeeren werden wir uns nicht ausruhen können.“

Denn steigende Einnahmen würden auf der anderen Seite auch steigende Ausgaben und vor allem Abgaben nach sich ziehen, womit er vor allem auf die Kreisumlage anspielte, deren Erhöhung alleine die Gemeinde mit mehr als 400.000 Euro belasten würde: „Ein Viertel unserer Einnahmen geht an den Landkreis.“ Doch er wolle nicht nur klagen, alles in allem habe man in der Verwaltung die Dinge im Griff.

Bürgerversammlung: In der Gemeinde Alerheim steigt die Einwohnerzahl

Dann präsentierte er Zahlen und Fakten: 1716 Einwohner zählte die Gesamtgemeinde zum 1. Januar, „mit steigender Tendenz“. Auch die Schülerzahlen stiegen erfreulicherweise, sodass man in den kommenden Jahren mit bis zu 100 Schülerinnen und Schülern kalkulieren könne.

Der bei Weitem größte Ausgabenposten im Alerheimer Haushalt 2023 (Volumen: 3,6 Millionen Euro) ist die Sanierung der Hauptstraße, Joas teilte mit, dass man zwar die Sanierung der Hauptstraße vorgezogen, aber die Förderung gerade deshalb (in Höhe von immerhin 600.000 Euro) nicht bekommen habe. Für die Erschließung des Baugebietes in Alerheim sind 135.000 Euro fällig, für die Archäologie noch einmal 138.000 Euro. Die Kanalsanierung der Hauptstraße in Höhe von 800.000 Euro sollte mit 650.000 Euro gefördert werden, „von der RZWas haben wir bis dato, trotz dringlicher Nachfrage, noch keinen Cent gesehen“, sagte Joas allerdings ebenfalls.

In Alerheim sind Kredite wegen weggefallener Zuschüsse nötig

Eine Deckungslücke von rund 1,9 Millionen Euro müsse über Kredite abgedeckt werden. Bei diesem Punkt wurde Alexander Joas deutlich: „Wenn wir unsere zugesagten Zuschüsse bekommen hätten, müssten wir keine Darlehen aufnehmen.“ Zum Ende seines Vortrages zeigte Joas Pläne und Fotos von den geplanten und besprochenen Vorhaben, besonders „die Wette“, das neue Löschwasserbecken in der Dorfmitte, das zu einer Art Dorfplatz aufgewertet werden soll, hob er hervor. Er sprach über die Pläne zur Kindergarten- und Schulerweiterung und über die geplante gemeindliche Vorverkaufssatzung „Innen vor Außen“.

Nach zwei Stunden folgte eine Fragerunde, die ohne große Einlassungen vonstattenging und in einem Schlussplädoyer des Bürgermeisters gipfelte, der leidenschaftlich für ein Miteinander „aller mit allen“ warb: „Wir sind in einer prekären Lage, wir müssen zusammenhalten. Gemeinsam miteinander und nicht alleine!“ Großer Applaus des vollen Saales und genauso große Zustimmung.