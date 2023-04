Der Urbaum dieser Birne stand zwischen Ulm und Albeck

Plus Wer Birnen isst, stärkt sein Immunsystem. Die Früchte dieses Baumes halten zwar nicht lange, schmecken aber gut.

Malerisch schlängelt sich die Wörnitz östlich von Wörnitzostheim vorbei. Die im Mittelalter erbaute Kirche St. Maria und Anna ist eine stumme Zeugin der weitgehenden Entvölkerung von „Oaschde“ während des Dreißigjährigen Kriegs, tobte doch 1645 die Schlacht bei Alerheim vor der Haustür. Gute Nerven brauchte im vorigen Jahrhundert die örtliche Flurbereinigung. Wohl etwa um diese Zeit ist in Ortsrandlage ein Birnbaum gepflanzt worden, dessen Sorte im Landkreis bisher sehr selten registriert worden ist. Die Rede ist von Ulmer Butterbirne, auch „Albecker Butterbirne“ genannt.

Der Urbaum wurde zwischen Ulm und Albeck gefunden. 1868 gab es eine erste Beschreibung. Ein 66-jähriger Wörnitzostheimer erinnert sich seit seiner Kindheit an den Baum, der damals schon die heutige Größe hatte und sicher noch recht alt werden kann. Die regionaltypische Frucht ist anspruchslos und klein, hält aber nicht lange. Dafür schmeckt sie recht gut und kann ebenso für Kompott oder zum Dörren verwendet werden.