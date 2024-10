Zahl der Wohngeldempfänger hat sich fast verdoppelt

Die Zahl der Haushalte, die im Donau-Ries-Kreis Wohngeld erhalten, hat sich von Ende 2022 bis Ende 2023 um 79 Prozent erhöht. Diese enorme Steigerung ist der Wohngeldreform geschuldet, die Anfang des vergangenen Jahres in Kraft trat. Im Sozialausschuss des Kreistages hat die zuständige Teamleiterin im Landratsamt, Andrea Fackler, die aktuelle Entwicklung auf diesem Gebiet erläutert.

Zum Stichtag 20. September 2024 lag nach ihren Angaben die Zahl der „Wohngeldhaushalte“ im Kreis bei 1225. Der im Durchschnitt gewährte Betrag pro Haushalt betrage derzeit 256 Euro im Monat. Dies sei ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, in dem noch 308 Euro ausbezahlt worden seien. Diese Entwicklung ist Landrat Stefan Rößle zufolge auf die allgemein gestiegenen Einkommen (höhere Renten, Lohn- und Gehaltssteigerungen, mehr Mindestunterhalt) zurückzuführen.

Nicht so viele Stellen wie geplant benötigt

Weil die Zahl der Wohngeldempfänger im Kreis insgesamt nicht so stark wie zunächst erwartet angestiegen sei, komme die Verwaltung für die Sachbearbeitung mit drei statt den eingeplanten fünf Vollzeitstellen aus. Im laufenden Jahr würden im Kreis voraussichtlich rund drei Millionen Euro an Wohngeld ausbezahlt, machte Andrea Fackler deutlich. Alle zwei Jahre erfolge eine Anpassung der Sätze an die Preis- und Mietentwicklung.

Wohngeld beantragen können in erster Linie Menschen mit geringem Einkommen. Die Kosten dafür werden laut Gesetz zu jeweils 50 Prozent vom Bund und den Ländern getragen. Die Kreisbehörde ist vor Ort für die Antragstellung zuständig. Der Ausschuss hat darüber hinaus ohne Gegenstimmen einen empfehlenden Beschluss an den Kreistag gefasst, die Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie Donau-Ries ab dem 1. Januar 2025 mit 24990,65 Euro zu fördern.

Andreas Fischer, Fachbereichsleiter Sozialwesen im Landratsamt, hat schließlich noch über den Aktionstag im Rahmen der interkulturellen Wochen berichtet. Alle Programmpunkte seien auf großes Interesse gestoßen, sagte Fischer. Als besonders erfreulich wertete er die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitstreiter, die sich im Bereich Integration künftig einbringen wollen.