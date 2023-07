Bau des Geh- und Radweges zwischen Wolferstadt und Steinbühl rückt näher

Eigentlich soll diese Verbindung bereits auf Wemdinger Flur beginnen. Noch ist aber nicht klar, ob die Verlängerung klappt. Doch Alexander Wolfinger ist zuversichtlich.

Der Bau eines neuen Geh- und Radweges zwischen Wolferstadt und Steinbühl rückt näher. Im Bauausschuss des Kreistages wurden von der Verwaltung die entsprechenden Planungen vorgestellt, die mit der Verlegung einer Trinkwasserleitung zwischen den beiden Orten einhergehen. Die Verbindung soll als „Alltagsradweg“ für Schülerinnen und Schülern sowie Berufspendler dienen.

Die rund zwei Kilometer lange Strecke verläuft entlang der Kreisstraße DON 2. Von CSU-Kreisrat Gottfried Hänsel stammt die Idee, die Trasse bereits im Bereich der Doosquelle auf Wemdinger Flur beginnen zu lassen. Der Radweg würde dadurch rund 200 Meter länger. Noch ist nach Angaben des Radverkehrsbeauftragten des Landkreises, Alexander Wolfinger, nicht ganz klar, ob die Verlängerung klappe. Der Naturschutz spreche hier ein Wort mit. Er sei jedoch recht zuversichtlich.

Radweg bei Wolferstadt: Probleme mit Grunderwerb auf Wemdinger Flur

Wie berichtet, ist das Vorhaben in zwei Bauabschnitte aufgeteilt worden. Ursprünglich war angedacht, von Wemding nach Wolferstadt in einem Zug zu bauen. Doch weil es auf Wemdinger Flur große Probleme mit dem Grunderwerb gibt, hat der Bauausschuss beschlossen, das Projekt in zwei Teilbereiche einzuteilen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Nach Angaben des Fachbereichsleiters Tiefbau am Landratsamt, Gerhard Schappin, wird die Gemeinde Wolferstadt einen Förderantrag für das Vorhaben bei der Regierung von Schwaben einreichen. Die Kosten veranschlagt Schappin auf rund 810.000 Euro brutto. Der Fördersatz liege zwischen 70 und 80 Prozent. Sollte der Abschnitt bis zur Doosquelle dazu kommen, dürfte sich der Betrag auf rund eine Million Euro erhöhen, so die Schätzung von Radexperte Wolfinger. Schappin zufolge müssten zum Bau der Radverbindung keine Bäume, Hecken oder Büsche entfernt werden. Wenn alles glattlaufe, könnte im Herbst dieses Jahres der Bau starten.

Mit einer neuen Verbindung von der Bernhardisiedlung bei Kaisheim bis nach Leitheim wurde dem Ausschuss ein weiteres geplantes Radwegeprojekt präsentiert. Dieser Geh- und Radweg diene der Verkehrssicherheit auf der vielbefahrenen Kreisstraße DON 27, hieß es seitens der Verwaltung. Die Streckenlänge zwischen der Bernhardisiedlung und Hafenreut betrage rund 1,5 Kilometer. Ab Ortsende Hafenreut gehe es dann drei Kilometer südlich weiter bis nach Leitheim, wo der Weg in den Donau-Radweg einmünde, erklärte Schappin. Die Marktgemeinde Kaisheim habe darum gebeten, die Baumaßnahme um mindestens zwei Jahre zu verschieben und die Planungen noch nicht in Auftrag zu geben.

Auf LED-Beleuchtung umgestellt

Beschlossen haben die Ausschussmitglieder schließlich noch, Zuschussanträge für die Umstellung auf LED-Beleuchtung in Teilbereichen der Anton-Jaumann-Realschule Wemding und des Gymnasiums in Donauwörth zu stellen. Insgesamt will der Kreis dafür 783.000 Euro ausgeben. Betroffen sind jedoch nur Abschnitte, die nicht Bestandteile der abgeschlossenen oder laufenden Sanierungen sind.

