Wudzdog Open-Air 2023: Alles zu Line-up, Tickets und Programm

Vom 8. bis 11. Juni steigt das Wudzdog Open-Air 2023 in Auhausen. Alle Infos rund um Bands und Line-up, Tickets, sowie zu Programm und Zeitplan gibt es hier.

Fans des Rock, Folk und Indie aufgepasst: Das Wudzdog Open-Air steigt auch 2023 wieder! Wie jedes Jahr findet das kleine Festival in der Gemeinde Auhausen im Landkreis Donau-Ries statt.

Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, hat das Festival begonnen und geht bis zum Sonntag, dem 11. Juni 2023. Laut dem Veranstalter Dorngeister e.V. passen bis zu 3500 Menschen auf das Gelände. Dabei ist völlig gleich, wer mittanzen und -singen will - es sind nämlich alle willkommen, egal ob jung oder alt.

Wollen Sie mehr über das Wudzdog 2023 erfahren? Alle Infos rund um Bands und Line-up, Programm, Zeitplan und alles zu Tickets und Preisen gibt es hier.

Line-up: Diese Bands und Künstler sind beim Wudzdog Open-Air 2023

Wie jedes Jahr gibt es beim Wudzdog 2023 größtenteils Bands und Künstler aus dem Rock-Genre, aber auch Vertreter aus Folk und Indie sowie einige Singer-Songwriter sind vertreten. Das Motto des Hippie-Festivals lautet "Four days of love, peace and music" in Freak City - angelehnt an den Zeitgeist der Woodstock Ära.

Entsprechend sieht auch das Line-up des Festivals aus. Es treten sowohl Bands als auch Einzelkünstler auf.

Slade: Seit den 70er Jahren hat die Rock'n'Roll-Band Erfolg auf der ganzen Welt. Die Gruppe landete in der Vergangenheit schon mehrere Nummer-1-Hits in den Charts.

Seit den 70er Jahren hat die Rock'n'Roll-Band Erfolg auf der ganzen Welt. Die Gruppe landete in der Vergangenheit schon mehrere Nummer-1-Hits in den Charts. The Magic Mumble Jumble: Die Gruppe zählt acht Mitglieder, die neben Jazz auch Pop, Indie und Folk im Blut haben und mit vollem Elan auf der Bühne stehen.

Die Gruppe zählt acht Mitglieder, die neben Jazz auch Pop, Indie und Folk im Blut haben und mit vollem Elan auf der Bühne stehen. Rantanplan: Die Gruppe begeistert mit Skapunk aus Hamburg . Dabei ist auf der Bühne alles erlaubt, inklusive Schreien und Toben.

Die Gruppe begeistert mit Skapunk aus . Dabei ist auf der Bühne alles erlaubt, inklusive Schreien und Toben. MOLA: Die Künstlerin singt über alles Unschöne und scheut auch nicht davor zurück, wenn es weh tut. Chaotisch und melancholisch bringt sie ihre ganz eigene Welt mit.

Die Künstlerin singt über alles Unschöne und scheut auch nicht davor zurück, wenn es weh tut. Chaotisch und melancholisch bringt sie ihre ganz eigene Welt mit. Bröselmaschine : Schon seit Ende der 60er Jahre spielt die Band progressiven Rock mit Folk und psychedelischem Einfluss - und ist sich bis heute treu geblieben.

Schon seit Ende der 60er Jahre spielt die Band progressiven Rock mit Folk und psychedelischem Einfluss - und ist sich bis heute treu geblieben. Rodscha und Tom: Das ist etwas für die Kleinen, denn die kennen das unverwechselbare Duo wahrscheinlich aus dem Fernsehsender KiKa. Jetzt treten die beiden live auf und versprühen positive Energie!

Das ist etwas für die Kleinen, denn die kennen das unverwechselbare Duo wahrscheinlich aus dem Fernsehsender KiKa. Jetzt treten die beiden live auf und versprühen positive Energie! Hattori Hanzi: Wer auf verrückte Musik-Kombinationen steht, ist hier genau richtig. Die Künstler vereinen Samba mit Punk, Elektro mit Blues oder Freejazz mit Schlager - und treffen stets den richtigen Ton.

Wer auf verrückte Musik-Kombinationen steht, ist hier genau richtig. Die Künstler vereinen Samba mit Punk, Elektro mit Blues oder Freejazz mit Schlager - und treffen stets den richtigen Ton. Passepartout: Ein neues Genre kommt dazu, denn die Band aus Hannover bringt Hip-Hop und Rap mit. Mit aufgedrehtem Bass und ausgefeilten Melodien haben sie schon viele ausverkaufte Hallen bespielt.

Ein neues Genre kommt dazu, denn die Band aus bringt Hip-Hop und Rap mit. Mit aufgedrehtem Bass und ausgefeilten Melodien haben sie schon viele ausverkaufte Hallen bespielt. Herr Meyer: Die 10 Künstler machen Orchester mal anders. Mit Leidenschaft und Experimentierfreude bringen sie Brass’n Beats auf die Bühne.

Die 10 Künstler machen Orchester mal anders. Mit Leidenschaft und Experimentierfreude bringen sie Brass’n Beats auf die Bühne. Unlimited Culture: Was haben Blasmusik und Lederhosen mit Reggae zu tun? Stimmt, Unlimited Culture! Hier wird er bayrische Dialekt musikalisch untermalt.

Was haben Blasmusik und Lederhosen mit Reggae zu tun? Stimmt, Unlimited Culture! Hier wird er bayrische Dialekt musikalisch untermalt. Cook Ray's Gone: Langweilig wird es hier garantiert nicht. Die Progressive-Rock-Band verknüpft orientalische, karibische und afrikanische Klänge.

Langweilig wird es hier garantiert nicht. Die Progressive-Rock-Band verknüpft orientalische, karibische und afrikanische Klänge. Fliegende Haie: Das Electro-Pop Duo aus München und Augsburg schafft es, fetzige Beats und tiefsinnige Themen zu vereinen.

Das Electro-Pop Duo aus und schafft es, fetzige Beats und tiefsinnige Themen zu vereinen. Hertzcasper: Humorvoll, sehsüchtig, unkonventionell, so lässt sich die Musik der Band am ehesten beschreiben. Dazu kommen Klänge aus Hip-Hop und Soul.

Humorvoll, sehsüchtig, unkonventionell, so lässt sich die Musik der Band am ehesten beschreiben. Dazu kommen Klänge aus Hip-Hop und Soul. Tasheeno: Der österreichische Musiker- und Produzent Paul Krackowizer und sein Kollege Felipe Ramos aus Chile machen elektronischen House exotisch.

Der österreichische Musiker- und Produzent und sein Kollege aus machen elektronischen House exotisch. Hellraisers and Beerdrinkers: Man nehme Irish Folk und Polka und nenne ihn liebevoll "Gaudi Folk".

Man nehme Irish Folk und Polka und nenne ihn liebevoll "Gaudi Folk". Waiting for summer: Die Band steht für Pop Punk mit Emotionen, wenn es sein muss auch mal mit Screaming Vocals - Hauptsache Abriss!

Die Band steht für Pop Punk mit Emotionen, wenn es sein muss auch mal mit Screaming Vocals - Hauptsache Abriss! Beyond Confidence: Modernen alternative Rock gepaart mit Post-Hardcore und emotionalen Texten bringt diese Gruppe auf die Bühne.

Modernen alternative Rock gepaart mit Post-Hardcore und emotionalen Texten bringt diese Gruppe auf die Bühne. Maximilian Adler & the SPNB: Was darf auf einem Hippie-Fetsival nicht fehlen? Richtig, die Akkustikgitarre! Zusammen mit Mandoline, Geige, Schlagzeug, Bass und E-Gitarre ergibt das genau die richtigen Klänge aus Punk und Folk.

Was darf auf einem Hippie-Fetsival nicht fehlen? Richtig, die Akkustikgitarre! Zusammen mit Mandoline, Geige, Schlagzeug, Bass und E-Gitarre ergibt das genau die richtigen Klänge aus Punk und Folk. Amira Rosa : Wer auf gefühlvolle Texte steht, ist hier richtig. Was die Sängerin sieht, verarbeitet sie in lyrische Meisterwerke und verwandelt diese in Musik.

Wer auf gefühlvolle Texte steht, ist hier richtig. Was die Sängerin sieht, verarbeitet sie in lyrische Meisterwerke und verwandelt diese in Musik. Melli Zech : Manchmal ist sie auf der Bühne laut und wütend, manchmal ruhig und zärtlich, manchmal beides gleichzeitig.

Manchmal ist sie auf der Bühne laut und wütend, manchmal ruhig und zärtlich, manchmal beides gleichzeitig. Raffi Platz : 2020 wurde der Sänger aus Augsburg vom BR zu einem der besten drei bayerischen Newcomer beim "Steckbrief des Jahres" gekürt. Ihn haben es besonders die kleinen Dinge im Leben angetan.

2020 wurde der Sänger aus vom zu einem der besten drei bayerischen Newcomer beim "Steckbrief des Jahres" gekürt. Ihn haben es besonders die kleinen Dinge im Leben angetan. HIEU: Er singt auf Englisch und Deutsch, in seinen Texten kämpft er oft gegen seinen größten Feind - sich selbst.

Er singt auf Englisch und Deutsch, in seinen Texten kämpft er oft gegen seinen größten Feind - sich selbst. Ami Lyons : Seit sie acht ist, spielt die Engländerin Gitarre und bringt mit ihrer Band ihren ganz eigenen Mix aus Folk-Pop-Rock auf die Bühne.

Seit sie acht ist, spielt die Engländerin Gitarre und bringt mit ihrer Band ihren ganz eigenen Mix aus Folk-Pop-Rock auf die Bühne. Jon Doe & The Blackbirds: Seit 15 Jahren spielt die Band fetzigen und lauten Punkrock und feiert großen Erfolg.

Seit 15 Jahren spielt die Band fetzigen und lauten Punkrock und feiert großen Erfolg. Jane Doe : Die drei Frauen haben ihr ganz eigenes Genre kreiert: Sie nennen es Bad-Girl-Indie-Rock.

Die drei Frauen haben ihr ganz eigenes Genre kreiert: Sie nennen es Bad-Girl-Indie-Rock. Pica-Pau: Die Trommelgruppe begeistert nicht nur mit viel Rhythmus-Gefühl, sondern auch mit einzigartigen Performances aus Choreografien, Light-Shows und Tanz.

Die Trommelgruppe begeistert nicht nur mit viel Rhythmus-Gefühl, sondern auch mit einzigartigen Performances aus Choreografien, Light-Shows und Tanz. Ingmar Beh : Der DJ legt immer auf was ihm gefällt, denn er weiß genau, wann welche Beats und welche Klänge gespielt werden müssen.

Der DJ legt immer auf was ihm gefällt, denn er weiß genau, wann welche Beats und welche Klänge gespielt werden müssen. AEG Bigband: Die Bigband aus Oettingen versteht was es heißt, den Brass-Sound auf die Bühne zu tragen.

Die Bigband aus versteht was es heißt, den Brass-Sound auf die Bühne zu tragen. Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt : Sie haben die Ehre, den traditionellen Sonntagsumzug am Wudzdog Open Air 2023 mit anschließendem Weißwurst-Essen anzuführen.

Wudzdog Open-Air 2023: Programm und Zeitplan

An welchem Tag spielt welcher Künstler? Insgesamt gibt es drei Bühnen: Die Main Stage, die Tohu Stage und die DJ Stage. Hier finden Sie das gesamte Programm vom Wudzdog Open-Air 2023:

Donnerstag, 8. Juni 2023:

16 bis 17 Uhr: Pica-Pau (k.A.)

18 bis 19.15 Uhr: Cook Ray’s Gone (Main Stage )

) 20 bis 21.30 Uhr: Hellraisers and Beerdrinkers (Main Stage )

) 22.15 - 23.45: Mola (Main Stage )

Freitag, 9 Juni 2023:

0.30 bis 2 Uhr: Tasheeno (Main Stage )

13 bis 13.45 Uhr: Jane Doe ( Tohu Stage )

13.45 bis 15 Uhr: Aira Rosa (Main Stage )

15 bis 15.45 Uhr: Melli Zech ( Tohu Stage )

15.45 bis 17.15 Uhr: Herr Meyer (Main Stage )

17.15 bis 18 Uhr: Hieu ( Tohu Stage )

18 bis 19.30 Uhr: Waiting for Summer (Main Stage )

19.30 bis 20.15 Uhr: Maximilian Adler & The SPNB ( Tohu Stage )

20.15 bis 21.45 Uhr: The Magic Mumble Jumble (Main Stage )

22.30 bis 0 Uhr: Rantanplan (Main Stage )

Samstag, 10. Juni 2023:

0 bis 0.45 Uhr: Feuershow ( Tohu Stage )

) 10.45 bis 2.15 Uhr: Hattori Hanzi (Main Stage )

) 2.15 bis 3.45 Uhr: Ingmar Beh (DJ Stage )

(DJ ) 13 bis 13.45 Uhr: Ami Lyons ( Tohu Stage )

( ) 13.45 bis 15 Uhr: Hertzcasper (Main Stage )

) 15 bis 15.45 Uhr: John Doe & The Black Birds ( Tohu Stage )

& The Black Birds ( ) 15.45 bis 17.15 Uhr: Unlimited Culture (Main Stage )

) 17.15 bis 18 Uhr: Raffi Platz ( Tohu Stage )

( ) 18 bis 19.30 Uhr: Passepartout (Main Stage )

) 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr: Beyond Confidence ( Tohu Stage )

) 20.15 bis 21.45: Slade (Main Stage )

) 22.30 bis 0 Uhr: Bröselmaschine (Main Stage )

Sonntag, 11. Juni 2023:

0 bis 0.45 Uhr: Feuershow ( Tohu Stage )

) 0.45 bis 2.15 Uhr: Fliegende Haie (Main Stage )

) 2.15 bis 3.45 Uhr: Ingmar Beh (DJ Stage )

(DJ ) 9.30 bis 10.30 Uhr: Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt (Main Stage )

(Main ) 10.30 bis 11.15 Uhr: AEG Bigband (Main Stage )

Bigband (Main ) 12 bis 13.30 Uhr: Rodscha und Tom (Main Stage )

Wudzdog Open-Air 2023: Tickets und Preise

Es gibt Wochenendtickets und einzelne Tagestickets. Beim Wochenendticket ist Parken und Camping inklusive, außerdem wird ein Mengenrabatt angeboten: Ab fünf Tickets gibt es zehn Prozent, ab zehn Tickets gibt es 15 Prozent Rabatt. Bei den Tagestickets ist Parken ebenfalls enthalten und am Sonntag ist der Eintritt frei. Das sind die Preise:

Wochenendticket:

Vorverkauf: 55 bis 74 Euro

Abendkasse: 84 Euro

Tagesticket: Preis vor Ort verfügbar

Infos zu Anreise und Camping

Bahnhöfe in der Nähe gibt es in Nördlingen und in Wassertrüdingen. Für alle Autofahrer gibt es einen Parkplatz am Festivalgelände Stöckenweiher in Dornstadt. Es gibt jedoch keine Shuttlebusse, die direkt zum Gelände fahren.

Der Campingplatz öffnet am Donnerstag, dem 8. Juni um 10 Uhr und schließt am Montag, dem 12. Juni um 12 Uhr. Es ist nicht möglich, mit dem Auto direkt zum Zeltplatz zu gelangen, da die Zufahrtswege im Notfall freigehalten werden müssen. Ohne Einlassband ist weder Parken, noch Zelten gestattet. Auf dem Campingplatz gibt es sowohl Wasserstellen, als auch mobile Toiletten. Dieses Jahr gibt es keinen Müllpfand.

Nicht mitgeführt werden dürfen: