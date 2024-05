Wudzdog-Festival in Dornstadt 2024: Alle Infos rund um Termin, Line-up und Programm

2024 findet wieder das Wudzdog-Festival in Dornstadt statt. Alle Infos rund um Bands, Line-up, Termin, Zeitplan, Anreise und Camping beim Festival gibt es hier.

Beim Wudzdog-Festival im Nördlinger Ries handelt es sich um ein genreübergreifendes Musikfestival, das seit 2000 jährlich im Frühsommer am Stöckenweiher am Rande der kleinen Ortschaft Dornstadt stattfindet. Dornstadt selbst ist ein Gemeindeteil von Auhausen. Wudzdog gilt gemeinhin als Hippie-Konzert für alle.

Im Jahr 2020 wurde das Event noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie wegen des Mangels an ehrenamtlichen Helfern abgesagt, 2021 musste es dann wie alle anderen Festivals und größeren Veranstaltungen ausfallen. In den vergangenen beiden Jahren fand das Wudzdog-Festival dann wieder wie gewohnt statt. 2024 lautet das Motto erneut "Four days of love, peace and music".

Wann genau findet das Wudzdog-Festival 2024 statt? Wie kommt man dorthin und wie sieht das Programm in diesem Jahr aus? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es hier. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Infos rund um Termin, Line-up und Programm sowie Zeitplan, Tickets, Anfahrt und das Camping vor Ort auf dem Festivalgelände.

Der Termin: Wann findet das Wudzdog-Festival 2024 statt?

Das Wudzdog-Festival findet in diesem Jahr vom Donnerstag, 30. Mai 2024, bis Sonntag, 2. Juni 2024, in gewohnter Umgebung in Dornstadt, Bayern statt.

Line-up: Diese Bands und Acts treten beim Wudzdog 2024 in Dornstadt auf

Beim Wudzdog-Festival 2024 in Dornstadt treten insgesamt 32 verschiedene Acts auf. Diese Künstler und Bands sind bei der Veranstaltung mit dabei:

Shantel & BCS

& La P'tite Fumée

Kraan

ZSK

The Busters

ok.danke.tschüss

Siena Root

Mars Mushrooms

Dis M

Matija

Karin Rabhansl

Rootsman Fyah

Stack

Flukes

Revelling Crooks

Toni Komisch

Saulé

Tone Wizard

Moltke & Mörike

Seventh Floor

Pica-Pau

Crimson Spirit

Power Station

Pudding

Kleinstadt

Serotonia

84K

Josy

aa-legrand

Ingmar BEH

Twinpa

DJ Anna Lizzy

Feuershow

AEG Bigband

Bigband Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt

Zeitplan: Das Programm des Wudzdog-Festivals 2024

In dieser Übersicht finden Sie das vollständige Programm beim Wudzdog-Festival 2024.

Wir verraten Ihnen hier, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die einzelnen Acts auftreten:

Donnerstag, 30. Mai 2024

18 Uhr - 19.15 Uhr: Flukes

19.15 Uhr - 20 Uhr Power Station

20 Uhr - 21.30 Uhr: Dis M

21.30 Uhr - 22.15 Uhr: Seventh Floor

22.15 Uhr - 23.45 Uhr: ok.danke.tschüss

23.15 Uhr - 0.30 Uhr: kleinstadt

Freitag, 31. Mai 2024

0.30 Uhr - 2 Uhr: Stack

14 Uhr - 15.45 Uhr: DJ Anna Lizzy

13.45 Uhr - 15 Uhr: Saule

15.15 Uhr - 16 Uhr: aa-legrand

16 Uhr - 17.15 Uhr: Matija

17.15 Uhr - 18 Uhr: Pudding

18 Uhr - 19.30 Uhr: Karin Rabhansl

19.30 Uhr - 20.15 Uhr: Moltke & Mörike

20.15 Uhr - 21.45 Uhr: Siena Root

21.45 Uhr - 22.30 Uhr: Tone Wizard

22.30 Uhr - 0 Uhr: ZSK

Samstag, 1. Juni 2024

0.45 Uhr - 2.15 Uhr: The Busters

14.15 Uhr - 15.45 Uhr: Twinpa

14 Uhr - 15.15 Uhr: Revelling Crooks

15.15 Uhr - 16 Uhr: Josy

16 Uhr - 17.15 Uhr: Rootsman Fyah

17.15 Uhr - 18 Uhr: Seretonia

18 Uhr - 19.30 Uhr: Mars Mushrooms

19.30 Uhr - 20.15 Uhr: Crimson Spirit

20.15 Uhr - 21-45 Uhr: Kraan

21.45 Uhr - 22.30 Uhr: Pica Pau

22.30 Uhr - 0 Uhr: Shantel & BCS

Sonntag, 2. Juni 2024

0.45 Uhr - 2.15 Uhr: La P'tite Fumée

9.30 Uhr - 10.30 Uhr: Musikkapelle

10.30 Uhr - 11.15 Uhr: AEG BigBand

BigBand 11.15 Uhr - 12 Uhr: 84k

14.15 Uhr - 15.45 Uhr: Ingmar Beh

12 Uhr - 13.30 Uhr: Toni Komisch

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für das Wudzdog-Festival 2024?

Für das Wudzdog-Festival 2024 gibt es aktuell (Stand: Mai 2024) noch Tickets zu kaufen. Der Preis für ein viertägiges "Wochenendticket" liegt derzeit bei 74 Euro. Für ein Tagesticket zahlt man hingegen entweder 29 Euro (Donnerstag) oder 39 Euro (Freitag und Samstag). Am Sonntag ist der Eintritt frei. Die Tickets werden ausschließlich im Internet verkauft und sind auf der Webseite wudzdog.de erhältlich.

Anreise: So kommt man zum Festivalgelände vom Wudzdog 2024

Das Gelände des Wudzdog-Festivals 2024 findet man wie in den Jahren zuvor unter folgender Adresse: Am Stöckenweiher, 86736 Dornstadt. Am 30. Mai ist das Areal ab vormittags zugänglich. Vor Ort sind Helferinnen und Helfer dafür zuständig, den Festivalbesuchern Stellplätze zuzuteilen. Zudem gibt es auch 2024 ein kostenloses Gepäckshuttle, da der Campingplatz nicht mit dem Auto befahren werden darf. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, per Zug anzureisen: In Nördlingen und Wassertrüdingen befinden sich jeweils Bahnhöfe. Von dort aus ist das Festivalgelände per Mitfahrgelegenheit zu erreichen.

Unterkunft: Camping beim Wudzdog-Festival 2024

Wer das Wudzdog-Festival für mehrere Tage besuchen möchte, der kann auf dem angrenzenden Campingplatz seine Zelte aufschlagen. Das Campen ist allerdings nur denjenigen erlaubt, die ein gültiges Festivalband vorzeigen können. Die Camping- und Parkgebühr sowie die Flächennutzungsgebühr sind im Ticketpreis enthalten. Für Campingbusse steht ebenfalls ein Parkplatzangebot inklusive Zeltmöglichkeiten zur Verfügung. Vor Ort gibt es zudem mehrere Wasserstellen sowie mobile Toiletten mit Waschbecken.