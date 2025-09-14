Erst Wutanfall, dann Auto beschädigt: 10.000 Euro Schaden

Im eigentlich für den Durchgangsverkehr gesperrten Hohlweg in Nähermemmingen ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Streifkollision gekommen. Zwei Pkw begegneten sich. Aufgrund der Enge der Fahrbahn hielt zunächst einer der beiden Fahrer an, um den Entgegenkommenden passieren zu lassen. Der musste ebenfalls anhalten und fing plötzlich an, auf den wartenden Fahrzeugführer einzuschimpfen. Noch während seines Wutanfalles fuhr er schließlich weiter. Dabei beschädigte er laut Polizeibericht den Pkw des Wartenden und fuhr einfach davon.

Aufgrund des Vorfalles folgte ihm der Geschädigte bis nach Pflaumloch. Dort entwickelte sich zwischen den beiden ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die Polizei hinzugerufen wurde. Bei dem Verursacher ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von deutlich über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)