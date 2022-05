Wuzdog Festival in Dornstadt 2022: Alle Infos zu Termin, Bands und Programm

In diesem Jahr findet wieder das Wuzdog Festival in Dornstadt statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Bands, Line-up, Termin, Zeitplan, Anreise und Campen beim Festival.

Für viele Festival-Fans in der Region ist es ein fixer Termin im Kalender, das Wudzdog Festival im Nördlinger Ries. Die Veranstaltung findet seit 2000 jedes Jahr am Stöckenweiher am Rande des kleinen Örtchens Dornstadt statt.

Für 2020 wurde es jedoch noch vor Beginn der Corona-Pandemie wegen Mangel an ehrenamtlichen Helfern von den Organisatoren abgesagt. Im letzten Jahr war es wie alle Festivals nicht umsetzbar. Für 2022 gibt es nun aber einen neuen Versuch. Neben verschiedenen Musik-Acts gibt es auf dem Gelände auch einen kleinen Markt, wo es unter anderem Musikinstrumente und Kleidung zu kaufen gibt. Auch Workshops werden angeboten.

Wann findet das Wuzdog Festival 2022 statt? Und wie kommt man zum Festivalgelände? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Sie in diesem Artikel. Wir informieren Sie hier rund um Termin, Line-up, Programm mitsamt Zeitplan, Tickets, Anfahrt und Unterkunft beim Wuzdog Festival 2022.

Termin: Wann findet das Wuzdog Festival 2022 statt?

Das Wuzdog Festival findet in diesem Jahr von Donnerstag, 16. Juni 2022, bis Sonntag, 19. Juni 2022, in Dornstadt in Baden-Württemberg statt.

Line-up: Diese Bands und Acts treten beim Wuzdog 2022 in Dornstadt auf

Beim Wuzdog Festival 2022 in Dornstadt treten insgesamt 15 verschiedene Acts auf. Diese Künstler und Bands sind bei der Veranstaltung mit dabei:

Doctor Victor

Dritte Wahl

ErpfenBrass

Fools Garden

Jacuzzi

KizzRock

Loisach Marci

Marci Mars Mushrooms

My Baby

Nordilo

Rafiki

Stack

Tribali

Van Haezeler

Weisswurscht'is

Beim Wudzdog Festival 2022 in Dornstadt ist ein breites Programm mit vielen Acts geboten. Foto: Anton Kutscherauer (Archivbild)

Zeitplan: Das Programm des Wuzdog Festivals 2022

In dieser Übersicht können Sie einen Blick auf das vollständige Programm des Wuzdog Festivals 2022 werfen. Wir verraten Ihnen hier, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die einzelnen Acts auftreten:

Donnerstag, 16. Juni 2022:

18.00 Uhr - 19.15 Uhr: Van Haezeler

20.00 Uhr - 21.30 Uhr: Jacuzzi



22.15 Uhr - 23.45 Uhr: Fools Garden



Freitag, 17. Juni 2022:

00.30 Uhr - 02.00 Uhr: Stack

15.45 Uhr - 17.15 Uhr: Nordilo

18.00 Uhr - 19.30 Uhr: Doctor Victor

20.15 Uhr - 21.45 Uhr: Weisswurscht'is

22.30 Uhr - 00.00 Uhr: Dritte Wahl

Samstag, 18. Juni 2022:

00.45 Uhr - 02.15 Uhr: Loisach Marci

Marci 13.30 Uhr - 15.00 Uhr: ErpfenBrass

15.45 Uhr - 17.15 Uhr: Rafiki

20.15 Uhr - 21.45 Uhr: Mars Mushrooms

22.30 Uhr - 00.00 Uhr: My Baby

Sonntag, 19. Juni 2022:

00.45 Uhr - 02.15 Uhr: Tribali

10.30 Uhr - 12.00 Uhr: KizzRock

Tickets: Gibt es noch Eintrittskarten für das Wuzdog Festival 2022?

Für das Wuzdog Festival 2022 gibt es derzeit noch Tickets zu kaufen. Der Preis für ein viertägiges "Wochenendticket" liegt bei 55 Euro. Für ein Tagesticket zahlt man wiederum 34 Euro (Preise Stand 04.05.2022).

Das Wudzdog Festival gibt es bereits seit dem Jahr 2000. Foto: Anton Kutscherauer (Archivbild)

Die Tickets werden nur im Internet verkauft und sind auf der Webseite wudzdog.de erhältlich. Eine weitere Besonderheit: Am letzten Tag des Festivals ist der Eintritt für alle interessierten Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Anreise: So kommt man zum Festivalgelände vom Wuzdog 2022

Das Festivalgelände des Wuzdog 2022 liegt an der folgenden Adresse: Am Stöckenweiher, 86736 Dornstadt. Das Areal ist ab dem 16. Juni 2022, 10.00 Uhr zugänglich. Vor Ort wird man von entsprechenden Helferinnen und Helfern zu einem Stellplatz gelotst. Vom Parkplatz aus verkehrt ein kostenloses Gepäckshuttle zum Campingplatz, da dieser nicht mit dem Auto befahren werden darf.

Das Wudzdog Festival findet in der Gemeinde Dornstadt statt. Foto: Anton Kutscherauer (Archivbild)

Auch eine Anreise mit dem Zug ist natürlich möglich. Die nahegelegenen Bahnhöfe befinden sich in Nördlingen und Wassertrüdingen. Von dort aus kann entweder getrampt oder eine Mitfahrgelegenheit genommen werden.

Unterkunft: Camping beim Wuzdog Festival 2022

Wer das Wuzdog Festival für mehrere Tage besuchen möchte, der kann auf dem angrenzenden Campingplatz in seinem mitgebrachten Zelt übernachten. Das Campen ist nur mit einem gültigen Festivalband erlaubt. Die Campinggebühr beträgt 3 Euro pro Person.

Auch für Campingbusse steht ein Parkplatzangebot mit Zeltmöglichkeiten zur Verfügung. Vor Ort gibt es außerdem mehrere Wasserstellen sowie mobile Toiletten mit Waschbecken.