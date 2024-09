Unbekannte haben aus einem Garten in der Sudetenstraße in Munningen zehn bis 20 Kilo Birnen gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)