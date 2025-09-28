Gleich mehrere Unfallverursacher flüchten: Die Polizei sucht nach Zeugen

Mehrere Unfallverursacher sind am vergangenen Freitag im Raum Nördlingen und Möttingen von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein 84 Jahre alter Autofahrer touchierte gegen 12.47 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße in Baldingen den dahinter quer geparkten Pkw einer Frau. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Frau konnte den Vorfall beobachten, das Kennzeichen fotografieren und meldete dies bei der Polizei. Die Beamten konnten laut ihren Angaben den Verursacher binnen kürzester Zeit ermitteln. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt jeweils rund 300 Euro.

Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr fuhr ein unbekannter Täter gegen den hinteren Stoßfänger eines geparkten Pkw, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wemdinger Straße in Nördlingen stand. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, heißt es im Polizeibericht. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Am Freitagnachmittag, zwischen 16.10 Uhr und 18.55 Uhr, wurde in Möttingen am Bautenbachweg ein geparkter Pkw an der Fahrzeugfront beschädigt. Ein unbekannter Fahrer fuhr gegen das Fahrzeug und entfernte sich. Es konnten keine Hinweise auf den Unfallverursacher gefunden werden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro, berichtet die Polizei.

Bereits am Freitagmorgen, um 7.20 Uhr, ereignete sich in Nördlingen in der Drehergasse an der Ecke Münzgasse ein Unfall. Eine Fahrradfahrerin befuhr den Gehweg auf der östlichen Seite der Drehergasse entgegen der Einbahnstraße. Als eine Pkw-Fahrerin an der Einmündung anhielt, um in die Drehergasse einzubiegen, fuhr die Fahrradfahrerin von rechts in die Beifahrerseite des Fahrzeugs und fuhr anschließend einfach weiter. Mit dabei bei der Verursacherin war eine bisher unbekannte Zeugin, ebenfalls mit einem Fahrrad. Bei dem Vorfall entstand ein Kratzer an der Beifahrertür des Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Es ist anzunehmen, dass die Fahrradfahrerinnen auf dem Weg zur Schule in die Hüttengasse waren, so die Polizei.

Die Beamten bitten alle Zeugen, die Hinweise zu den Unfallfluchten geben können, sich bei der Polizeidienststelle unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)