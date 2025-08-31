Auto auf Parkplatz in Lerchenstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, wurde am 30. August, zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Lerchenstraße in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr gegen den hinteren Kotflügel sowie die hintere linke Tür des Wagens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bei der Polizei in Nördlingen zu melden

