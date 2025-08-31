Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Zeugen gesucht: Auto in Lerchenstraße beschädigt und Verursacher geflüchtet

Nördlingen

Auto auf Parkplatz in Lerchenstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Am 30. August wurde auf einem Parkplatz in der Lerchenstraße ein geparktes Auto beschädigt, während der Unfallverursacher flüchtete.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unfallverursacher.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unfallverursacher. Foto: Moritz Frankenberg/dpa (Symbolbild)

    Wie die Polizei mitteilt, wurde am 30. August, zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Lerchenstraße in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr gegen den hinteren Kotflügel sowie die hintere linke Tür des Wagens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bei der Polizei in Nördlingen zu melden

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden