BMW in der Eselerstraße zerkratzt: Wer hat etwas beobachtet?

Ein BMW ist in der Eselerstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzt worden. Dadurch entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)

