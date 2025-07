Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Raiffeisenstraße geparktes Auto ist am Mittwoch, 2. April, zwischen 8 und 12.30 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der silberne VW Golf Variant ordnungsgemäß gegenüber der dortigen E-Ladesäulen geparkt. Der Wagen wurde wohl durch ein rotes Fahrzeug an der Stoßstange hinten links beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Golf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis