Auto zerkratzt: Wer hat etwas in Nördlingen beobachtet?

Ein beim Nördlinger Klösterle geparkter Pkw ist an der hinteren Stoßstange sowie am hinteren linken Kotflügel zerkratzt worden. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht in der Zeit vom 1. bis zum 3. Juli und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Ob der Schaden mutwillig oder durch ein anderes Fahrzeug entstand, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

