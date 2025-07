Unbekannter rammt Auto in Oettingen und flüchtet – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Oettingen ein Auto beschädigt und ist dann geflüchtet. Laut Polizeibericht stieß der Täter am vergangenen Dienstag zwischen 11.30 und 17 Uhr gegen den hinteren rechten Kotflügel eines weißen Audis, der in der Goethestraße geparkt war. Dadurch entstand ein Schaden von 500 Euro. Wer etwas beobachtet hat, soll sich unter Telefon 09081/2956-0 bei der Polizei melden. (AZ)

