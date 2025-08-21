Polizei sucht Zeugen: E-Roller in Parkhaus in Nördlingen gestohlen

Ein Unbekannter hat einen E-Roller aus dem Parkhaus an der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl zwischen Donnerstag vergangene Woche und dem Dienstag dieser Woche. Der grüne Rolle der Marke Xiaoben war mit einem Fahrradschloss versperrt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt unter Telefon 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)
Nördlingen
