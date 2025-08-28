Schwarzer BMW beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Ein schwarzer BMW ist in Oettingen beschädigt worden. Laut Polizeibericht stand der Wagen im Zeitraum vom 26. August, 21.30 Uhr, bis 27. August, 15.20 Uhr, in der Gartengasse. An dem Auto wurde die Tür hinten links leicht eingedrückt und zerkratzt. Eventuell wurde der Schaden durch ein Fahrrad verursacht. Er beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)
Oettingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden