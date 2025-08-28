Icon Menü
Zeugen gesucht: Wer beschädigte den schwarzen BMW in Oettingen?

Oettingen

Schwarzer BMW beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in der Gartenstraße in Oettingen. War ein Fahrradfahrer der Verursacher?
    Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Vorfall in Oettingen beobachtet haben.
    Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen Vorfall in Oettingen beobachtet haben. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein schwarzer BMW ist in Oettingen beschädigt worden. Laut Polizeibericht stand der Wagen im Zeitraum vom 26. August, 21.30 Uhr, bis 27. August, 15.20 Uhr, in der Gartengasse. An dem Auto wurde die Tür hinten links leicht eingedrückt und zerkratzt. Eventuell wurde der Schaden durch ein Fahrrad verursacht. Er beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

