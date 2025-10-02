Außenspiegel bei Unfall beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 1. Oktober, gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Hohenalteim und Hürnheim. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen von Hohenaltheim kommend als ihm kurz vor Hürnheim ein Auto entgegenkam. Dabei berührten sich die linken Außenspiegel. Dadurch der Spiegel am Wagen der 59-jährigen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

