Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Hohenalteim und Hürnheim am 1. Oktober

Hohenaltheim

Außenspiegel bei Unfall beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein Verkehrsunfall zwischen Hohenalteim und Hürnheim sorgt für einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch, 1. Oktober, gegen 11.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Hohenalteim und Hürnheim. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen von Hohenaltheim kommend als ihm kurz vor Hürnheim ein Auto entgegenkam. Dabei berührten sich die linken Außenspiegel. Dadurch der Spiegel am Wagen der 59-jährigen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden