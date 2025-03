Unfall beim Überholen: Erst ein Lastwagenfahrer kann als Zeuge die Schuldfrage klären

Auf der B 25, der Ostumgehung von Nördlingen in Richtung Möttingen, hat sich am Montag ein Unfall ereignet, bei dem die Beteiligten widersprüchliche Angaben machten. Laut Polizeibericht ereignete sich der Zusammenstoß gegen 11.45 Uhr und verlief wie folgt: Ein 62 Jahre alter Mann fuhr als zweites Fahrzeug hinter einem Laster. Direkt hinter dem Lkw befand sich ein 70-jähriger Autofahrer. Als der Jüngere der beiden schließlich zum Überholen ausscherte und sich bereits mit seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur befand, scherte der ältere Fahrer ebenfalls zum Überholen aus und touchierte den Pkw des 62-Jährigen. An der Unfallstelle konnte der Sachverhalt zunächst nicht geklärt werden, da beide Beteiligten widersprüchliche Angaben machten, so die Polizei. Erst als der 48-jährige Lkw-Fahrer nochmals zur Unfallstelle zurückkam und den Unfallhergang als Unparteiischer schilderte, konnte der Unfallverursacher benannt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

