Zigarettendiebstahl in Nördlingen aufgedeckt: Polizei nimmt vier Männer fest

Nördlingen

Zigarettendiebstahl in Nördlingen: Polizei nimmt vier Männer in Rain fest

Einer lenkte die Mitarbeiter ab, die anderen drei Täter steckten die Zigaretten ein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen.
    In Nördlingen hat eine Bande Zigaretten im Wert von 500 Euro gestohlen.
    In Nördlingen hat eine Bande Zigaretten im Wert von 500 Euro gestohlen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Vier Tatverdächtige hat die Polizei im Fall eines Zigarettendiebstahls festgenommen. Wie die Beamten berichten, entwendeten mehrere Männer am Montag Zigaretten aus einem Supermarkt in der Hofer Straße in Nördlingen. Gegen 12.50 Uhr lenkte ein Mann aus der Gruppe den Kassierer ab, indem er Waren bezahlte. Währenddessen stahlen die übrigen Männer Zigaretten im Wert von rund 500 Euro und entfernten sich anschließend unbemerkt aus der Filiale.

    Der Diebstahl fiel dem Personal schließlich auf. Die Mitarbeiter informierten weitere Filialen sowie die Polizei über die Masche. Bei einem weiteren Tatversuch in Rain konnten vier Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden. Die Männer mussten eine Sicherheitsleistung bezahlen und wurden wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Bandendiebstahls.

