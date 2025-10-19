Nachwuchs für das Zimmererhandwerk: Elf Gesellen freigesprochen

Die Zimmererinnung Donau-Ries hat die Freisprechung ihrer neuen Gesellen im Gasthof „Zur Wallfahrt“ in Wemding gefeiert. Obermeister Franz Motz konnte laut einer Pressemitteilung zehn neue Zimmerergesellen und eine Gesellin begrüßen, die allesamt in traditioneller Kluft erschienen waren. Neben Vertretern der Berufsschulen und Prüfungsausschüsse waren auch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft gekommen.

„Wir brauchen Sie in unseren Unternehmen dringend“, betonte Motz in Richtung der Gesellen. Angesichts der Herausforderungen des Klimaschutzes gewinne der Baustoff Holz noch stärker an Bedeutung. Doch moderne Häuser und Konstruktionen entstünden nicht von allein, sie erforderten Fachkenntnis, handwerkliche Präzision und Verantwortung. Der Obermeister machte deutlich, dass die Branche auf junge Fachkräfte angewiesen sei: „Mit 70 können wir nicht mehr auf dem Dach stehen. Deshalb brauchen wir kompetente Nachwuchskräfte – und das sind sie.“ Landrat Stefan Rößle würdigte das Engagement des Handwerks im Kreis, verwies auf einen Anstieg der Ausbildungszahlen um rund 15 Prozent und erinnerte an das ehrenamtliche Projekt im Ahrtal, wo die Donau-Rieser Zimmerer nach der Hochwasserkatastrophe ein Freundschaftshaus errichtet hatten. „Ein YouTube-Video kann keine fundierte Ausbildung ersetzen. Das Handwerk in unserer Region hat goldenen Boden.“ Auch stellvertretender Bürgermeister Johann Roßkopf gratulierte und sagte den Gesellen beste berufliche Perspektiven voraus.

Icon vergrößern Mit dem Goldenen Meisterbrief wurde geehrt: Willi Rauter aus Möttingen (Mitte), daneben links stv. Obermeister Günther Schnell und rechts Obermeister Franz Motz Foto: Monika Treutler-Walle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit dem Goldenen Meisterbrief wurde geehrt: Willi Rauter aus Möttingen (Mitte), daneben links stv. Obermeister Günther Schnell und rechts Obermeister Franz Motz Foto: Monika Treutler-Walle

Die eigentliche Freisprechung übernahm der stellvertretende Kreishandwerksmeister Joachim Sigg. Zunächst nutzte er die Gelegenheit, Rößle für dessen jahrelanges Engagement zu danken. „Er hat viel für das Handwerk im Donau-Ries getan, vom Berufswegekompass bis zur Sicherung des Berufsschulstandorts.“ An die jungen Zimmerer gewandt, hob er die Bedeutung ihres Handwerks hervor. Sein Appell: „Zimmern Sie Ihre Zukunft selbst.“

Nach der Übergabe der Gesellenbriefe formierten sich die Junggesellen gemeinsam mit Lehrlingswart Günther Enßlin zum traditionellen „Zimmererklatsch“. Zum Lied „Frühmorgens um halb sechse“ führten sie den alten Zunfttanz auf. Besondere Auszeichnungen wurden ebenfalls verliehen: Prüfungsbester war Jan Niklas Beth, ausgebildet bei der Firma Stark in Auhausen, wo er auch künftig tätig sein wird. Der Goldene Meisterbrief ging an Zimmerermeister Willi Rauter aus Möttingen. Zudem erhielten elf Betriebe das „Meisterhaft“-Siegel. Lehrlingswart Enßlin dankte allen, die zur erfolgreichen Ausbildung beigetragen hatten. Besonderen Dank sprach er Rößle für dessen Einsatz beim Bau des Holzzentrums in Donauwörth aus. (AZ)