Adventszeit: Reimlingerin nimmt sich jedes Jahr Urlaub zum Backen

Für die Dezember-Ausgabe des Zuckerguss-Magazins hat Marianne Hermann ein Rezept für Sacher-Schokoplätzchen eingereicht. Sie nimmt fürs backen sogar Urlaub.

Für Marianne Hermann begann es mit einem Kinder-Back-Set, das sie zu Weihnachten von ihren Eltern geschenkt bekam. Was damals mit einfachen Rezepten und Kinder-Ausstechförmchen angefangen hat, ist mittlerweile zu einer Leidenschaft mit eigenen Traditionen geworden. Eine davon ist die Woche Urlaub, die sich Hermann vor dem ersten Advent nimmt. An sieben Tagen backt sie 13 Sorten und über 1000 Plätzchen. Zehn Sorten sind aus ihrem eigenspielten Rezepte-Repertoire, drei neue sucht sich die 60-Jährige aus dem Internet. So war es auch mit den Sacher-Schokoplätzchen, die sie als Rezept für das Zuckerguss-Magazin eingereicht hat.

Reimlingerin hat sich über die Post für das Zuckerguss-Magazin beworben

Die Bewerbung um eine Veröffentlichung in dem Magazin lief bei Hermann ganz "altmodisch" ab. Statt sich online zu bewerben, habe sie ein handgeschriebenes Rezept mit Foto in einem Brief zur Post getragen und abgeschickt, sagt sie. "Als dann endlich die Zusage kam, dass ich eine Runde weiter bin, hab ich mich sehr gefreut." Die Sacher-Schokoplätzchen sind ihr bei der Suche nach neuen Rezepten im vergangenen Jahr im Internet untergekommen. Da würde sie immer "umeinander kruschteln", bis sie drei Rezepte gefunden hat, die sie neu ausprobieren kann. Die Schokoplätzchen á la Sachertorte haben es direkt in ihr festes Sortiment geschafft.

Die Plätzchen, die an eine schokoladige Variante von Spitzbuben erinnern, erhalten durch eine Prise Zimt und Nelke eine weihnachtliche Geschmacksnote. Für 55 Stück knetet Hermann 200 Gramm Mehl, 25 Gramm Kakao, 25 Gramm Speisestärke, 75 Gramm Puderzucker, eine Packung Packpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Butter, zwei Eigelb und die Gewürze zusammen. Und das am besten schon am Abend bevor sie den Teig ausrollt. "Ein Konditor hat mir das mal vor ungefähr zehn Jahr empfohlen", erzählt die Zuckerguss-Bäckerin. Seitdem lässt Hermann ihre Plätzchenteige immer eine Nacht im Kühlschrank.

Hermann backt jedes Jahr vor Weihnachten eine Woche am Stück

Weil das die Backaktion im Winter noch zeitaufwendiger macht, nimmt sich die Reimlingerin jedes Jahr in einer Woche zwischen dem Buß- und Bettag und dem ersten Advent eine Woche Urlaub. "Zum ersten Advent muss alles fertig sein, damit ich den ersten Teller füllen kann", sagt sie. In den Tagen bereitet sie an den Abenden meist drei Plätzchensorten vor, um am nächsten Morgen um acht Uhr wieder in der Küche zu stehen, die Plätzchen auszustechen und zu backen. "Gegen 15 Uhr mach ich mich dann auf einen Spaziergang, während die Plätzchen abkühlen". Insgesamt steht Hermann danach noch bis Mitternacht in der Küche. Sie füllt und bestreicht entweder die Sorten, die schon gebacken sind, oder bereitet einen neuen Teig für den nächsten Tag vor.

Für die Sacher-Schokoplätzchen bestreicht sie ein Plätzchen ohne Loch mit Aprikosen Marmelade und taucht ein anderes mit Loch in Schokoguss, auf den Hermann schließlich noch Schokflocken streut. Die meisten Plätzchen, die bei der Aktion entstehen, verteilt sie an Familie und Freunde. "Danach putze ich auch drei Tage meine Küche. Aber das ist es wert", sagt die Zuckerguss-Bäckerin.