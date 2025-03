Zugausfälle auf der Riesbahn ab 1. April

Auf der Riesbahn kommt es ab dem 1. April in den Abend- und Nachtstunden zu Zugausfällen, wie das Bahnunternehmen Arverio mitteilt. Grund dafür seien Bauarbeiten der DB Infrago. Die Ausfälle sollen bis zum 11. April dauern. Laut Ersatzfahrplan gibt es folgende Einschränkungen: Auf der Strecke Donauwörth–Aalen fällt am 7. April der Zug ab 21.04 Uhr zwischen Donauwörth und Nördlingen aus, dafür fährt um 20.35 Uhr ein Ersatzbus. Am 11. April fährt der Zug ab Nördlingen um 21.42 Uhr nicht mehr in Richtung Aalen weiter. Am 7. April fällt ab Donauwörth bis Nördlingen der Zug um 22.12 Uhr aus, dafür fährt um 21.35 Uhr ein Schienenersatzverkehr (SEV). Genauso fährt an diesem Tag nicht der Zug um 23.39 Uhr (SEV um 23 Uhr ab Donauwörth).

Vom 1. bis 11. April (außer 7. April) fährt der Zug ab 23.09 Uhr nicht mehr von Lauchheim nach Aalen, dafür ist ab 23.15 Uhr ein SEV unterwegs. Vom 1. bis 10. April fährt ab Nördlingen der Zug um 0.12 Uhr nicht ab, dafür am 0.15 Uhr ein Ersatzbus.

Von Aalen in Richtung Donauwörth gibt es am 7. April um 22.21 Uhr keinen Zug von Nördlingen nach Donauwörth, der SEV fährt um 22.20 Uhr. Vom 1. bis 11. April fällt zwischen Aalen und Nördlingen der Zug um 22.33 Uhr aus, der SEV fährt laut Ersatzfahrplan um 22 Uhr ab Aalen bis Lauchheim – ob es auch eine Busanbindung bis nach Nördlingen gibt, konnte ein Arveriosprecher am späten Montagnachmittag nicht sagen. Vom 1. bis 11. April fällt zudem der Zug ab 23.31 Uhr zwischen Aalen und Lauchheim aus, der SEV verkehrt dafür ab 23 Uhr. (AZ)