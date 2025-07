Zugausfälle an drei Abenden auf der Riesbahn

Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Infrago kommt es auf der Strecke zwischen Nördlingen bzw. Goldshöfe und Aalen zu Zugausfällen, wie das Bahnunternehmen Arverio mitteilt. Demnach fällt am 28. Juli, 22. August und am 17. November der Zug ab Goldshöfe nach Aalen um 22.17 aus, dafür fährt um 22.30 Uhr ein Ersatzbus, wie es im Ersatzfahrplan heißt. Genauso fällt der Zug um 23.17 aus sowie ab Nördlingen der Zug an den selben Abenden ab 0.12 Uhr, hier fährt um 0.16 Uhr ein Bus. In umgekehrter Richtung fallen ab Aalen die Züge um 22.33 und 23.31 Uhr aus, Ersatzbusse sind am 22.11 Uhr und 23.09 Uhr bis Goldshöfe im Einsatz. An den Folgetagen gibt es zudem keinen Zug ab 6.08 Uhr ab Aalen. (AZ)

