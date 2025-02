Schon wieder kurzfristige Zugausfälle auf der Riesbahn

Auf der Riesbahn soll es demnächst wieder zu Zugausfällen und größeren Verspätungen kommen: Wie das Eisenbahnunternehmen Arverio Bayern mitteilt, müssen die Züge zwischen 25. Februar, 11 Uhr, bis 4. März, Betriebsbeginn, ihre Geschwindigkeit zwischen Möttingen und Harburg drosseln. Zugkreuzungen sind in diesem Zeitraum ebenfalls nicht möglich. Grund dafür ist laut Arverio, dass technische Regelinspektionen der DB Infrago an den dortigen Bahnhöfen krankheitsbedingt nicht durchgeführt werden konnten. „Ich bin entsetzt und fassungslos. Wir müssen unseren Fahrgästen auf der Riesbahn leider schon wieder extrem kurzfristig eine massive Einschränkung zumuten, die wir nicht zu verantworten haben und nicht beeinflussen können,“ so Arno Beugel, Geschäftsführer von Arverio. Genaue Angaben zum Fahrplankonzept für die kommenden Tage seien noch nicht möglich. Arverio wird auf seiner Website informieren, sobald die Details feststehen. (AZ)

Riesbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zugausfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Infrago Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis