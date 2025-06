Was wird aus der Mälzerei in der Nördlinger Altstadt?

Lediglich vier Zutaten erlaubt das Reinheitsgebot im deutschen Bier: Wasser, Hefe, Hopfen und Malz. Letzteres stellt Markus Landenberger-Schneider mitten in der Nördlinger Altstadt her. Noch, muss man sagen, denn der Nördlinger will in absehbarer Zeit den Betrieb einstellen. Zu klein sei die Mälzerei, die Konkurrenz produziere mindestens die zehnfache Menge. Doch was soll in Zukunft auf dem Gelände in bester Altstadtlage entstehen?

