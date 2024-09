Wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus?

Die „Zukunft der Energieversorgung in der Wirtschaftsregion Nordschwaben“ führte fast 60 Interessierte nach Nördlingen. „Eine stolze Teilnehmerzahl“, kommentierte David Wittner. Er begrüßte in seiner Doppelfunktion als Oberbürgermeister und Vorsitzender der Gesellschafter des Technologie Centrum Westbayern (TCW) die Gäste. Die Moderation lag bei Geschäftsführer Josef Wolf. „Energie treibt uns alle um, den Einzelnen und die Kommune“, meinte Wittner in seiner Einführung.

