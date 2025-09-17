Zukunft der Pflege: „Sollte nicht wirtschaftlichen Erwägungen unterliegen“

Zu wenig Personal, ungünstige Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeheimen – seit vielen Jahren Dauerthemen im Gesundheitsbereich. Um zu erörtern, wie die Jobs in Seniorenheimen und Kliniken attraktiv bleiben können und welche Erwartungen die Mitarbeitenden haben, lud die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer zu einer Diskussionsrunde mit Betroffenen auf die Harburg ein.

Rund 30 Zuhörer waren gekommen, um zu debattieren und Möglichkeiten für Verbesserungen der augenblicklich schwierige Lage aufzuzeigen. Sonja Kuban, Gesamtpersonalratsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens im Landkreis (gKU), verwies vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Pflege auf eine zunehmende körperliche Arbeitsbelastung. Für manche Kolleginnen sei dies bisweilen kaum auszuhalten. Einige würden deswegen auch gehen, was die personelle Situation auf den Stationen weiter verschärfe.

Doppelbelastung bei Pflegekräften im Donau-Ries-Kreis oft hoch

Hinzu komme, so Kuban, dass Mitarbeiterinnen nach ihrem Mutterschutz oftmals nur noch in Teilzeit arbeiten wollten, weil die Doppelbelastung von Familie und Beruf zu groß sei. Außerdem nehme der Krankenstand zu, so ihre Erfahrung aus der Praxis. Jede dadurch ausfallende Kraft müsse dann oftmals kurzfristig ersetzt werden. Der Personalrat sei sehr bemüht, diese Entwicklungen mit Dienstvereinbarungen etwa zur Arbeitszeit zu kompensieren. Leider seien diese häufig nicht einzuhalten, weil die Personen gar nicht da seien, die einspringen könnten.

Eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen, sieht Kuban in einem sozialen Jahr für junge Menschen. Dadurch könnten manche vielleicht für eine Pflegeausbildung gewonnen werden. Und noch eines ist ihr wichtig: Die Beschäftigten sollten seitens der Verantwortlichen in den Pflegeeinrichtungen viel mehr gehört und in Entscheidungen eingebunden werden. „Dies ist leider kaum der Fall“, bedauerte sie. Gerade die Mitarbeitenden wüssten sehr genau, woran es fehle und könnten Ideen für Optimierungen einbringen.

Roman Martynez von der Gewerkschaft Verdi kritisierte deutlich das Herunterfahren der Personalausstattung insbesondere in der Altenpflege. Er erinnere sich an die Zeit vor Einführung der Pflegeversicherung, als eine Station mit 44 Bewohnern im Frühdienst von fünf Pflegekräften plus drei Zivis betreut worden sei. „Heute muss eine Kraft sich allein um 15 oder mehr kümmern, was zwangsläufig zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung führt“, so der Gewerkschaftssekretär. Gleichzeitig habe man den Pflegenden ein Stück weit die soziale Betreuung genommen, besonders in den Seniorenheimen. Martynez verwies darüber hinaus auf eine häufig schlechter gewordene Betreuung der Heimbewohner durch zu wenig Personal. Außerdem beklagte er die zunehmende Privatisierung der Pflegeheime und Krankenhäuser. Meistens werde dort am Personal gespart, was zu negativen Entwicklungen in der unmittelbaren Pflege führe. „Pflege ist Daseinsvorsorge, die nicht wirtschaftlichen Erwägungen unterliegen sollte.“

Altenpflegerin vermisst psychosoziale Betreuung bei Pflegebeschäftigten im Donau-Ries

Andrea Eireiner, gelernte Altenpflegerin und Grünen-Kreisrätin, vermisst die psychosoziale Betreuung der Pflegebeschäftigen sowohl in Seniorenheimen als auch den Kliniken. Gerade weil die Arbeitsbelastung zunehme und dadurch die Herausforderungen für jeden Einzelnen größer würden, sei es aus ihrer Sicht wichtig, sich um die Beschäftigten zu kümmern und sie nicht mit ihren Problemen und Bedürfnissen allein zu lassen. Für eine bessere Vorbereitung auf ihre Tätigkeit plädierte Eireiner bei den Pflege-Hilfskräften. Am sinnvollsten wäre es aus ihrer Sicht, diese im Vorfeld mit den notwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten, bevor sie am Heimbewohner und den Patienten eingesetzt werden.

Frederik Hintermayr (AWO Donau-Ries) ging auf eine vorliegende Studie ein, wonach Pflegekräfte, die nach einer Auszeit wieder in ihren Beruf zurückkehren wollen, verlässliche Arbeitszeiten und eine bedarfsgerechte Personalbemessung als oberste Priorität betrachten. Wenn diese beiden Aspekte erfüllt seien, würden sie gerne wieder einsteigen. Hier seien die Arbeitgeber gefordert, zusammen mit den Beschäftigten die besten Lösungen zu finden.