So geht es mit der Kommunalen Wärmeplanung in Nördlingen weiter

Seit dem Jahr 2008 versorgt die Hackschnitzelheizung in der Oskar-Mayer-Straße eines der ersten Nahwärmenetze in Nördlingen. Angeschlossen sind aktuell das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die Sankt-Georg-Schule, das Theodor-Heuss-Gymnasium, das Hallenbad, die Schulen und der Hort in der Squindostraße, sowie das neue Hallenbad.

Foto: Holger Biller, Stadt Nördlingen