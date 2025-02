Bachelorarbeit Almarin: Welche Ideen Studierende für das frühere Bad haben

Geplanscht, gebadet und geschwommen wird im Almarin in Mönchsdeggingen schon lange nicht mehr. Und doch haben sich in den vergangenen Monaten rund 60 junge Menschen mit dem Almarin besonders beschäftigt. Denn jene waren Studierende der Technischen Hochschule Augsburg aus der Fachrichtung Architektur. Unter der Betreuung von Prof. Dr. Bernhard Irmler und Lehrbeauftragtem Architekt Stephan Rauch beschäftigten sie sich mit dem „Planen in Zeiten der Umbaukultur, Ausstellung architektonischer Ideen zur Zukunft des Almarin“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Bachelorarbeiten dazu waren nun in einer „Beckenausstellung“ im Almarin in Mönchsdeggingen für ein Wochenende zu sehen. Bei der Finissage waren nicht nur Landrat Stefan Rößle und Bürgermeisterin Karin Bergdolt, sondern auch ihre Amtskolleginnen und -kollegen aus Ederheim, Möttingen, Bissingen und Hohenaltheim sowie zahlreiche interessierte Besucher und Besucherinnen vor Ort. Prof. Dr. Irmler betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Bauens im Bestand. In vielen vorhandenen Gebäuden, so auch im Almarin, sei viel gebundene Energie enthalten, und ein Umbau oder eine Sanierung wäre somit ressourcenschonend.

Almarin in Mönchsdeggingen: Vorschläge von Hotel bis Konzerträume

Die Aufgabe für die Studierenden war so definiert, dass der bestehende Gebäudekomplex eine Ergänzung in gleichem Volumen erhalten sollte und so in einem spannungsvollen Dialog den Bestand ergänzt. Eine inhaltliche Vorgabe war nicht definiert. Es kristallisierten sich mehrere Themenfelder heraus: Gesundheitsbereich mit Reha-Zentrum, Hotels mit SPA-Bereichen, Konzerträume „Klang im Hang“, ein Rieser Kulturzentrum mit Ausstellungsräumen, Wohnen für Mehrgenerationen oder mit „AlmaGreen“ auch die Möglichkeit, das Almarin als Außenstelle eines botanischen Forschungszentrums zu betreiben.

Alle ausgestellten Arbeiten seien im Ergebnis technisch so weit ausgearbeitet, dass sie auch gebaut werden könnten. Die Besprechung und Bewertung der einzelnen Bachelorarbeiten fand im Vorfeld der Ausstellung an drei Tagen im Gasthaus zur Rose statt. Prof. Irmler kann sich für das Almarin auch gut eine Zwischennutzung vorstellen, um so zu gegebener Zeit und möglicherweise mit Unterstützung von Sponsoren eine dauerhafte Nutzung zu finden. Einzelne Studierende hatten sogar für die Grundlagenermittlung im Herbst vergangenen Jahres in Mönchsdeggingen gecampt.

Landrat Stefan Rößle zeigte sich begeistert von der Vielzahl der entwickelten Modelle. Bürgermeisterin Karin Bergdolt schilderte kurz die Geschichte und Bedeutung des ehemaligen Hallenbads für die Region. Die laufende Bewerbung der Gemeinde Mönchsdeggingen als Standort für ein Geopark-Ries-Besucherzentrum im Almarin knüpfe an die Bestrebungen an, für das Almarin eine zukunfts- und tragfähige Nutzung zu finden, die einen Mehrwert für die ganze Region darstellen könne. (AZ)