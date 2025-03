Umstrittenes Brunnenprojekt bei der Alten Bürg: So geht es weiter

Auf den ersten Blick ist alles bestens: Im vergangenen Jahr haben die Ederheimer Quellen so viel Wasser ausgeschüttet, dass die Nördlinger Stadtwerke kaum welches bei der Bayerischen Rieswasserversorgung zukaufen mussten. Lediglich 14,86 Prozent groß sei der sogenannte Fremdbezug gewesen, sagte Oberbürgermeister David Wittner am Dienstag in einer Sitzung des Werkausschusses des Stadtrates. In den Vorjahren war das noch anders, damals gewann man weit weniger Wasser aus den eigenen Quellen, musste teils rund 50 Prozent zukaufen. Weshalb die Stadtwerke in den kommenden Jahren kräftig investieren wollen.

