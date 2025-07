Was passiert mit drei Objekten in Mertingen?

Die Zukunft von drei Objekten in Mertingen ist ungewiss. Ihre künftige Nutzung bleibt ungeklärt, wie Bürgermeister Veit Meggle bei der Bürgerversammlung (wir berichteten) erklärte. Das ehemalige Lagerhaus der Raiffeisen-Volksbank, das an das Bankgebäude anschließt und seit Jahren leer steht, und das umgebende Areal sei der Gemeinde zum Kauf angeboten worden. Ob man die Option ziehen könne, bleibe angesichts anderer finanziell fordernder Projekte fraglich. So schnell würden sich aus gleichem Grund auch die Pläne zum Umbau der Alten Schule nicht verwirklichen lassen. Dort soll nach dem Willen des Gemeinderats künftig das Rathaus seinen Platz erhalten.

