Zur Fahndung ausgeschriebener Mann verletzt Polizisten in Oettingen

Ein Mann, der zur Fahndung ausgeschrieben war, hat in Oettingen zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 37-Jährige am vergangenen Dienstagnachmittag in der Gemeindeverwaltung der Stadt Oettingen auf. Den Mitarbeitern war bekannt, dass nach dem Mann gefahndet wurde, und informierten sofort die Polizei.

Als die Polizisten dem Mann erklärten, dass er festgenommen wird, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Dennoch konnten ihn die Polizisten ergreifen und fesseln. Dabei leistete der 37-Jährige Widerstand und verletzte zwei Polizisten. Schließlich konnten die Beamten den Mann festnehmen, er muss nun vor Gericht erscheinen und es wird gegen ihn ermittelt. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen und mussten ärztlich versorgt werden. (AZ)