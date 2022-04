Aus dem Weißen Ross in Hainsfarth wird das Zuhause von Familie Regel

Das frühere Gasthaus „Zum weißen Ross“ hat eine turbulente Vergangenheit. In dieser 360-Grad-Tour zeigen wir, wie eine junge Familie das Gebäude saniert hat.

Das ehemalige Gasthaus "Zum Weißen Ross" liegt in der Hainsfarther Hauptstraße. Mit der gelben Fassade, den grünen Fensterläden und den ochsenblutfarbenen Akzenten ist mitten im Ort aus einem Leerstand das Zuhause einer jungen Hainsfarther Familie geworden. Den angrenzenden Stadel können Stefanie und Aron Regel beruflich nutzen. Sie arbeiten als Schäfer. Ihnen ist es gelungen, ein ortsprägendes Gebäude zu reaktivieren und somit Wohnraum zu schaffen. Nicht nur das. Man könnte meinen, der Umbau hat ein Vermögen gekostet, so groß wie das Haus ist. Doch mit ein paar Tricks gelang ihnen das, wovon viele dieser Tage nur träumen können: Sie sparten viel Geld auf dem Weg zum Eigenheim.