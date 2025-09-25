Unfall an der B466 bei Löpsingen: 8000 Euro Sachschaden

Auf der B466 bei Löpsingen hat sich am Mittwoch, gegen 7.40 Uhr, ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 46-jähriger Autofahrer die Bundesstraße überqueren und hielt auch zunächst an der Haltelinie an. Als er losfuhr, übersah er den in Richtung Nördlingen fahrenden 32-jährigen bevorrechtigten Pkw-Fahrer. Der 46-Jährige bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

