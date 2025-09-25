Icon Menü
Zusammenstoß auf B466 bei Löpsingen: 8000 Euro Schaden nach Unfall

Löpsingen

Unfall an der B466 bei Löpsingen: 8000 Euro Sachschaden

Ein Mann übersieht beim Überqueren der Bundesstraße ein zweites Auto. Es kommt zum Zusammenstoß.
    Bei dem Unfall auf der B466 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.
    Bei dem Unfall auf der B466 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der B466 bei Löpsingen hat sich am Mittwoch, gegen 7.40 Uhr, ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 46-jähriger Autofahrer die Bundesstraße überqueren und hielt auch zunächst an der Haltelinie an. Als er losfuhr, übersah er den in Richtung Nördlingen fahrenden 32-jährigen bevorrechtigten Pkw-Fahrer. Der 46-Jährige bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

