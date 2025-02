Zusatzkonzert von Nena in Bopfingen aufgrund hoher Nachfrage bestätigt

Aufgrund der großen Nachfrage wird die Sängerin Nena ein zweites Konzert in Bopfingen geben. Das teilt die Stadt Bopfingen mit. Nachdem die Show am 17. Juli 2025 innerhalb von drei Wochen restlos ausverkauft war, haben sich die Stadt Bopfingen und das Management der Künstlerin darum bemüht, ein weiteres Konzert zu ermöglichen. Und jetzt steht fest: Am Freitag, 18. Juli 2025, wird Nena erneut die Bühne im Stadtgarten Bopfingen rocken. Der Online-Vorverkauf ist bereits gestartet. Tickets sind dann über Eventim, Reservix und alle Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

